МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) России, находящихся в собственности иностранцев, за июнь снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 17,6% по состоянию на 1 июля, следует из материалов Банка России. Минфин планирует разместить ОФЗ в сентябре небольшим объемом

При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились за месяц на 0,11% — до 2,767 триллиона рублей. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 15,693 триллиона рублей с 15,633 триллиона месяцем ранее.

По итогам мая доля нерезидентов в ОФЗ осталась такой же, как в апреле, и составила 17,7%.