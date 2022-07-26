Доля облигаций федерального займа у нерезидентов снизилась в июне
Центральный Банк России: доля нерезидентов в ОФЗ по итогам июня снизилась на 0,1 п.п., до 17,6%
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) России, находящихся в собственности иностранцев, за июнь снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 17,6% по состоянию на 1 июля, следует из материалов Банка России.
При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились за месяц на 0,11% — до 2,767 триллиона рублей. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 15,693 триллиона рублей с 15,633 триллиона месяцем ранее.
По итогам мая доля нерезидентов в ОФЗ осталась такой же, как в апреле, и составила 17,7%.
https://1prime.ru/banks/20220726/837611792.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.