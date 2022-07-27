МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первых девяти месяцев 2021-2022 финансового года (завершились 30 июня) выросла на 26% и составила 11,017 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Великобритания проверит ситуацию с комиссионными сборами Visa и Mastercard

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 5,15 доллара против 3,99 доллара в отчетном периоде в прошлом фингоду. Выручка Visa в указанном периоде выросла на 22,7% и составила 21,523 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Visa Inc по итогам третьего квартала увеличилась на 32,5%, составив 3,411 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,6 доллара против 1,18 доллара годом ранее. Выручка выросла на 18,7% — до 7,275 миллиарда долларов.

Компания сообщает, что расходы от приостановки деятельности в России составили 60 миллионов долларов.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.