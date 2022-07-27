МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мошенники могут открывать карты в банках стран СНГ на граждан России, чьи персональные данные были скомпрометированы, чтобы сделать из них дропперов для обналичивания похищенных денег, сказал РИА Новости замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. Россиянам объяснили, как мошенники оформляют на себя пустующие квартиры

Во вторник эксперты в сфере информационной безопасности сообщили, что возникшая после ввода санкций Запада против ряда российских банков мошенническая схема, основанная на предложении оформить карту кредитных организаций из стран СНГ, стала набирать обороты. Цель мошенников — выманить у россиян их личные данные, данные платежных карт, коды подтверждения и другие сведения, необходимые для получения доступа к счетам.

Плешков рассказал при этом, что мошенники могут также формировать из россиян пул дропперов – подставных лиц, через счета которых обналичиваются украденные деньги.

"Злоумышленники оформляют пластиковые банковские карты на граждан РФ по имеющимся в открытом доступе (ранее скомпрометированным) данным с целью формирования пула свободных или чистых, то есть ранее не использованных для мошенничества на территории стран СНГ реквизитов пластиковых банковских карт", — сообщил эксперт.

В будущем, добавляет он, реквизиты этих карт будут использованы злоумышленниками "в схемах обналичивания в банкоматах или транзита безналичных денежных средств, украденных по иным мошенническим схемам в тех же или граничащих с ними странах СНГ".

"Схема появилась в период пандемии COVID-19, она известна представителям служб безопасности некоторых иностранных банков (например, в Узбекистане), но при этом в других странах СНГ она продолжает применяться с небольшими изменениями или в меньшем масштабе", — отметил эксперт.