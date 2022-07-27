МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Credit Suisse назначил эксперта по управлению активами Ульриха Кернера своим новым генеральным директором. Швейцарский банк, в очередной раз проводящий кадровые перестановки, также объявил о масштабном пересмотре стратегии, пытаясь оправиться от серии скандалов. Российские банки перестают открывать валютные счета

Давление на нынешнего генерального директора Томаса Готтштейна усиливалось в течение нескольких месяцев из-за скандалов и убытков, понесенных за два года его пребывания в должности. Эти неудачи обрушили акции и разозлили инвесторов. В последние месяцы некоторые инвесторы призывали к замене Готтштейна, но банк сопротивлялся. Пересмотр стратегии приведет к дальнейшему ограничению инвестиционно-банковских операций.

Credit Suisse отчитался об убытке за 2-й квартал в размере 1,59 млрд швейцарских франков (1,65 млрд долларов.), что значительно превзошло ожидания рынка.

Аналитики ожидали чистый убыток в размере 206 млн франков, согласно собственному консенсус-прогнозу банка на основании оценок 19 аналитиков. Еще в июне Credit Suisse предупредил об очередном квартальном убытке, поскольку волатильность и слабые потоки капитала от клиентов ударили по его инвестиционному бизнесу. Россиян предупредили о мошенничестве с оформлением карт банков из СНГ

Коэффициент достаточности основного капитала 1-го уровня (CET1), составил 13,5% от активов, взвешенных с учетом риска, что соответствует ближайшему целевому показателю в 13,5% и почти совпадает с прогнозом рынка в 13,6%. Это ниже целевого показателя на 2024 год, превышающего 14%, и коэффициента CET1 в 1-м квартале, равного 13,8%.

"Наши результаты за 2-й квартал 2022 года разочаровывают, особенно в инвестиционном банкинге. На них также повлияло увеличение резервов по судебным разбирательствам и другие корректирующие статьи", — сказал покидающий свой пост гендиректор Томас Готтштейн.