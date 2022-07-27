МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank в первом полугодии 2022 года увеличилась на 31% в годовом выражении и составила 2,438 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности банка. Credit Suisse объявил о масштабном пересмотре стратегии из-за убытков

Разводненная прибыль на акцию составила 0,9 евро против прибыли в 0,68 евро. Выручка составила 13,977 миллиарда евро, что на 4% выше показателя годичной давности.

Во втором квартале чистая прибыль подскочила почти в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составила 1,211 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,34 евро против 0,21 евро годом ранее. Выручка банка за квартал увеличилась на 7% — до 6,65 миллиарда евро.

Deutsche Bank отметил, что во втором квартале сократил кредитные риски, связанные с уходом из России. Дополнительный условный риск был снижен на 42% в течение квартала – до 0,6 миллиарда евро.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В начале марта банк сообщил о закрытии бизнеса в России и о том, что не намерен участвовать в новых проектах в стране.