Чистая прибыль Deutsche Bank подскочила на 31% в первом полугодии
Deutsche Bank нарастил чистую прибыль в первом полугодии на 31% – до 2,438 миллиарда евро
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank в первом полугодии 2022 года увеличилась на 31% в годовом выражении и составила 2,438 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности банка.
Разводненная прибыль на акцию составила 0,9 евро против прибыли в 0,68 евро. Выручка составила 13,977 миллиарда евро, что на 4% выше показателя годичной давности.
Во втором квартале чистая прибыль подскочила почти в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составила 1,211 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,34 евро против 0,21 евро годом ранее. Выручка банка за квартал увеличилась на 7% — до 6,65 миллиарда евро.
Deutsche Bank отметил, что во втором квартале сократил кредитные риски, связанные с уходом из России. Дополнительный условный риск был снижен на 42% в течение квартала – до 0,6 миллиарда евро.
Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В начале марта банк сообщил о закрытии бизнеса в России и о том, что не намерен участвовать в новых проектах в стране.
https://1prime.ru/banks/20220727/837619378.html
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