МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit по итогам первого полугодия 2022 года составила 2,285 миллиарда евро, что на 18,9% больше, чем год назад, следует из отчетности группы. Чистая прибыль Deutsche Bank подскочила на 31% в первом полугодии

Операционная прибыль за отчетный период составила 5,094 миллиарда евро, что на 21% больше прошлогоднего показателя. Чистый процентный доход группы составил 4,784 миллиарда евро, увеличившись в годовом выражении на 9,7%. Выручка выросла на 8,1% — до 9,796 миллиарда евро.

По итогам второго квартала Uniсredit зафиксировала рост чистой прибыли почти в два раза — до 2,01 миллиарда евро. Операционная прибыль увеличилась на 25% — до 2,422 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 2,484 миллиарда евро, увеличившись в годовом выражении на 13%. Выручка выросла на 8,9% — до 4,78 миллиарда евро.

Банк отмечает, что прогноз усугубляется рисками, в основном связанными с опасениями о прекращении поставок газа из России.

Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.