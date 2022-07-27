Украинским банкам разрешили продавать больше наличной валюты
Нацбанк Украины с 27 июля разрешил кредитным организациям продавать больше наличной валюты
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Украины разрешил банкам страны продавать больше наличной валюты с 27 июля, следует из его сообщения.
С середины апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению, но при условии, что продажа будет в пределах разницы между общими объемами купленной наличной иностранной валюты и проданной.
"С 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продажи приобретенной с этой же даты наличной валюты", — говорится в сообщении Нацбанка на канале в мессенджере Telegram.
"Соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и… сказаться на ослаблении девальвационного давления", — пояснил ЦБ.
В четверг центробанк Украины девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, почти до 36,6 гривны.
https://1prime.ru/banks/20220727/837620652.html
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