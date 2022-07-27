МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Украины разрешил банкам страны продавать больше наличной валюты с 27 июля, следует из его сообщения. Российские банки перестают открывать валютные счета

С середины апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению, но при условии, что продажа будет в пределах разницы между общими объемами купленной наличной иностранной валюты и проданной.

"С 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продажи приобретенной с этой же даты наличной валюты", — говорится в сообщении Нацбанка на канале в мессенджере Telegram.

"Соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и… сказаться на ослаблении девальвационного давления", — пояснил ЦБ.

В четверг центробанк Украины девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, почти до 36,6 гривны.