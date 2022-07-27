Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений
Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомлений впервые за 20 лет – на десять рублей
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Сбербанк с 1 августа впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на 10 рублей, в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"С 1 августа изменится стоимость услуги банка "уведомления об операциях". В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц. Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей", — заявили в Сбербанке.
В банке пояснили, что увеличение тарифов связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.
При этом клиенты имеют возможность получать услугу бесплатно, оформив подписку банка или выполняя условия по карте. "Уведомления по кредитной "СберКарте" по-прежнему предоставляются бесплатно", — добавили в Сбербанке.
https://1prime.ru/banks/20220727/837621887.html
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