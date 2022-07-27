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Исаев покинет пост зампреда Банка России 1 августа
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Юрий Исаев 1 августа покинет пост зампреда Банка России по собственному желанию, сообщили в пресс-службе ЦБ. "Заместитель Председателя Банка России Юрий Исаев принял решение... ПРАЙМ, 27.07.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Юрий Исаев 1 августа покинет пост зампреда Банка России по собственному желанию, сообщили в пресс-службе ЦБ.
"Заместитель Председателя Банка России Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию", — говорится в сообщении ЦБ.
Исаев занимал должность зампреда Банка России с января 2022 года. До этого, с 2013 по 2022 год, он занимал пост генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".