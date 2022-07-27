МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Юрий Исаев 1 августа покинет пост зампреда Банка России по собственному желанию, сообщили в пресс-службе ЦБ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 38 (2370)

"Заместитель Председателя Банка России Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию", — говорится в сообщении ЦБ.

Исаев занимал должность зампреда Банка России с января 2022 года. До этого, с 2013 по 2022 год, он занимал пост генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".