МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. ВТБ с 1 августа повысит стоимость смс-уведомлений до 79 рублей, сообщили РИА Новости в колл-центре банка. В пресс-службе кредитной организации отметили, что это решение затронет около 5% клиентов. Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений

Ранее в среду Сбербанк сообщил, что с 1 августа впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на 10 рублей, в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц.

"Да, с 1 августа будут уже уведомления стоить 79 рублей", — сказали в колл-центре ВТБ. В настоящее время их стоимость составляет 59 рублей. На уточняющий вопрос, для всех ли клиентов будет повышена стоимость оповещений, оператор ответил утвердительно.

"Изменение стоимости смс-уведомлений ВТБ проводит вслед за другими игроками рынка, при этом оно коснется лишь около 5% клиентов. Наше решение обусловлено повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям", — рассказали в пресс-службе. Российские банки перестают открывать валютные счета

ВТБ сохраняет бесплатную опцию push-уведомлений для своих зарплатных клиентов и клиентов, получающих в банке пенсионные выплаты, добавили в кредитной организации.

В условиях вялого восстановления спроса на кредитные продукты и для поддержания операционной эффективности банки особенно заинтересованы в наращивании комиссионных доходов, одним из типов которых является комиссия за получение уведомлений, прокомментировала РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. "Кроме того, на фоне высокой инфляции повышение стоимости банковских услуг выглядит вполне логично", — добавила она.