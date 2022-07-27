МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Вопросы финансового мониторинга, валютного контроля и противодействия недобросовестным практикам после ухода из Банка России зампреда Юрий Исаева, поделят заместители председателя ЦБ Ольга Полякова и Герман Зубарев, сообщила пресс-служба регулятора.
Ранее в среду в ЦБ сообщили, что Исаев 1 августа покинет пост зампреда Банка России по собственному желанию.
"Вопросы финансового мониторинга и валютного контроля будет курировать заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, противодействия недобросовестным практикам — заместитель председателя Банка России Герман Зубарев", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/banks/20220727/837625991.html
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