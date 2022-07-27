МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Банк России проанализировал риски недобросовестных действий на рынке ОСАГО с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года и выделил 9 субъектов РФ, которые относятся к "красной", самой рисковой зоне, следует из "Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО" ЦБ РФ. Исаев покинет пост зампреда Банка России 1 августа

"По данным за скользящий год, по состоянию на 1 апреля 2022 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены девять субъектов РФ. Среди них шесть из семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края) и Приморский край. Также в "красную" зону входят такие субъекты Сибирского федерального округа, как Новосибирская область и Республика Тыва", — говорится в сообщении.

"Наиболее тревожной с точки зрения реализации мошеннических и недобросовестных действий, а также возможного снижения доступности ОСАГО продолжает оставаться ситуация в Приморском крае и Новосибирской области. В "красную" зону в течение длительного времени также входит Северо-Кавказский федеральный округ (кроме Ставропольского края) без улучшения ситуации в данном вопросе", — указывается там же.

Ранее в 2021 году в своих обзорах ЦБ указывал те же регионы-антилидеры.

"Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к "красной" зоне, составила 5,0% российского рынка ОСАГО, при этом на страховые выплаты в данных субъектах РФ пришлось 9,5% от общего объема выплат по стране. Такой дисбаланс свидетельствует о развитии рисков противоправной активности и недобросовестных действий в этом сегменте страхового рынка", — указывается в обзоре ЦБ.

Как подсчитали в ЦБ, средняя выплата по ОСАГО за анализируемый период снизилась на 0,7% и составила 68,7 тысячи рублей.

"Показатель средней страховой выплаты достиг максимального уровня и превысил 115% от среднего значения по стране в следующих субъектах РФ: Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Новосибирская область, Республика Хакасия, Краснодарский край и Иркутская область", —указывается в обзоре.

При этом в Северо-Кавказском федеральном округе в целом данный показатель оказался более чем на 23% выше среднероссийского, отмечается там же.