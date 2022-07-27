МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Банк России установит новые требования с 1 апреля 2023 года к страхованию вещей в ломбардах, говорится в сообщении регулятора. Банк России назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

"С 1 апреля 2023 года к страхованию вещей, принимаемых ломбардами в залог или на хранение, будут предъявляться новые требования. Установлен перечень рисков, которые должны быть обязательно застрахованы: риски стихийного бедствия, пожара, залива и противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи и разбоя", — говорится в сообщении.

Обязанность ломбарда страховать за свой счет в пользу потребителя риск утраты и повреждения заложенного имущества установлена законом, отмечается там же.

"Указание регулятора также ограничивает размер франшизы — это не покрываемая страховкой часть убытка. Такое условие в договоре делает полис дешевле. Франшиза должна составлять не более 0,1% от страховой суммы. Новые требования повысят качество страхования вещей в ломбардах и обеспечат защиту имущественных интересов клиентов", — говорится там же.