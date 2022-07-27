МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Сенат США одобрил выделение средств на производство полупроводников

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор уже в четвертый раз подряд повышает свою базовую ставку, а решение о ее повышении на 75 базисных пунктов в июне было принято впервые с ноября 1994 года. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.