МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса на 2,4 процентных пункта, теперь компании могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых, говорится в сообщении банка. Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений

"Сбербанк вновь снизил ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса. Теперь клиенты могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых", — сообщили в банке, добавив, что снижение составило 2,4 процентных пункта.

Отмечается, что по льготным государственным программам клиентам приоритетных отраслей доступно финансирование по ставкам от 1,5% годовых.

"Сбербанк всегда занимает лидирующие позиции в вопросах поддержки бизнеса, оперативно предоставляя предпринимателям необходимые финансовые инструменты на выгодных условиях. Поэтому мы постоянно актуализируем стоимость наших кредитов в соответствии с меняющимися условиями рынка", — прокомментировал директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

"Теперь у наших клиентов есть возможность получить финансирование на еще более выгодных условиях, а благодаря развитию в банке технологий сделать это можно даже без посещения офиса. Так, сейчас онлайн мы выдаем клиентам малого и микробизнеса около 50% кредитов", — добавил он.