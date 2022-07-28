МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Среди жалоб клиентов финансовых организаций, поданных в Банк России в первом полугодии, каждая шестая (16,7%) была в конечном итоге вызвана международными санкциями, в итоге ЦБ получил 198,5 тысячи жалоб, что на 36% больше, чем годом ранее, говорится в релизе регулятора. Центробанк зафиксировал снижение активности фальшивомонетчиков

"В январе-июне 2022 года Банк России получил 198,5 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Это на 36% больше, чем за тот же период предыдущего года. Основной причиной роста стало влияние санкций на работу финансовых организаций. Всего поступило свыше 33 тысяч "санкционных" жалоб (16,7% от общего количества за полгода), в основном на банки и брокеров", — сказано в сообщении.

При этом на банки стали жаловаться на 18% больше по сравнению с первой половиной 2021 года. Так, более 19% обращений связаны с ограничительными мерами — трудностями с переводами, введением комиссий по счетам, проблемами со снятием. А без учета санкционной тематики жалоб на банки за полгода стало меньше на 5%. В крупнейшей категории — потребкредитовании — снижение превысило 21%, из-за уменьшения спроса на кредиты и мер против навязывания дополнительных услуг.

"Многократный рост жалоб на субъекты рынка ценных бумаг, пик которого пришелся на апрель, был вызван прежде всего вынужденными переводами счетов от брокеров, оказавшихся под санкциями, другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных акций в европейской учетной инфраструктуре", — также отметили в ЦБ. Российские банки перестают открывать валютные счета

Количество жалоб на МФО выросло на 14,4%, больше всего обращались по вопросам кибермошенничества и кредитных историй (рост в 1,8 раза). Также на рост повлияли "массовые однотипные жалобы от нескольких потребителей". "Вместе с тем снизилось число жалоб на навязывание дополнительных услуг", — обратили внимание в регуляторе. Больше чем на треть за полгода выросло число обращений клиентов по теме страховщиков: в основном это было связано с проблемами в сегменте ОСАГО — отказами в заключении договоров, проблемах с оформлением электронных полисов.

Кроме того, почти по всем категориям финансовых продуктов отмечен рост числа жалоб на мисселинг примерно на треть. Исключение — инвестиционное страхование жизни (-7%). "Важной мерой по борьбе с мисселингом является вступившее в силу с 1 июля 2022 года указание Банка России, по которому разъяснения сотрудника банка об условиях и рисках финансового продукта должны строго соответствовать информации, доведенной до клиента в письменной форме", — заключили в ЦБ.