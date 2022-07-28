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2022
https://1prime.ru/banks/20220728/837635628.html
Международные резервы России увеличились за период с 15 по 22 июля
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 22 ИЮЛЯ СОСТАВИЛИ $567 МЛРД ПРОТИВ $565,3 МЛРД НА 15 ИЮЛЯ — ЦБ Новость дополняется ПРАЙМ, 28.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 22 ИЮЛЯ СОСТАВИЛИ $567 МЛРД ПРОТИВ $565,3 МЛРД НА 15 ИЮЛЯ — ЦБ
Новость дополняется