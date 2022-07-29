МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Один из банков в Швейцарии заблокировал личный счет постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова. Об этом рассказали РИА Новости в постпредстве.
Отмечается, что утрата Швйцарией нейтралитета повлияла на двустороннюю политико-экономическую сферу, а также на бытовую жизни постоянного представительства.
В постпредстве подчеркнули, что некоторые банки и компании по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у российских дипломатов были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся контрактов.
"При этом прямо говоря причину — потому что мы из России. Даже личный счет в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован", — добавили они, указав, что анковский счет Гатилова был заблокирован "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии".
https://1prime.ru/banks/20220729/837643986.html
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