МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Один из банков в Швейцарии заблокировал личный счет постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова. Об этом рассказали РИА Новости в постпредстве. Счетная палата предложила исключить из ФНБ замороженные валютные активы

Отмечается, что утрата Швйцарией нейтралитета повлияла на двустороннюю политико-экономическую сферу, а также на бытовую жизни постоянного представительства.

В постпредстве подчеркнули, что некоторые банки и компании по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у российских дипломатов были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся контрактов.

"При этом прямо говоря причину — потому что мы из России. Даже личный счет в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован", — добавили они, указав, что анковский счет Гатилова был заблокирован "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии".