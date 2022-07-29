МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "НКР" подтвердило Банку Уралсиб рейтинг на уровне A-.ru, повысив прогноз до "Позитивного", сообщает пресс-служба кредитной организации.

Оценка собственной кредитоспособности повышена на 1 уровень в связи с улучшением оценок достаточности капитала и склонности с риску.

Ожидаемая высокая волатильность внешней среды, по мнению НКР, сдержанно влияет на ключевые направления деятельности Банка Уралсиб, а его сильные рыночные позиции сохранятся в среднесрочной перспективе.

Эксперты агентства отмечают достаточно диверсифицированный бизнес банка, высокую достаточность капитала при умеренной рентабельности, диверсифицированное фондирование и умеренную позицию по ликвидности. Акционерные риски оцениваются как низкие, качество системы управления оценивается как приемлемое.

Позитивный прогноз отражает ожидания НКР относительно дальнейшего улучшения оценки склонности к риску, а также оценок диверсификации бизнеса и системы управления на среднесрочном горизонте.

Ранее рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне ВВВ (RU), прогноз "Стабильный".

Банк Уралсиб входит в топ-30 крупнейших кредитных организаций России. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.