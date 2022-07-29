МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Банк России заявил РИА Новости про публикацию о подготовке к отмене торгов долларом и евро, что санкционные ограничения постоянно меняются, и регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии. ЦБ установит новые требования к страхованию вещей в ломбардах в 2023 году

"Санкционные ограничения постоянно меняются. Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", — говорится в сообщении Банка России.

Ранее в пятницу Forbes со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ РФ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ) и, как следствие, прекратятся торги этими валютами на Московской бирже.

Евросоюз в начале июня внес в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи. В конце июня председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил журналистам, что группа в своих сценариях развития предполагает в том числе усиление санкционного давления.

Банк России считает реальным риск санкций в отношении НКЦ, говорил в июне первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.