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2022
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Денежная масса России в национальном определении выросла в июне
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 0,9%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июля 2022 года составил 69,623... ПРАЙМ, 29.07.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 0,9%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 июля 2022 года составил 69,623 триллиона рублей после 68,993 триллиона на 1 июня. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 629,8 миллиарда рублей.