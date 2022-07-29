МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 0,9%, следует из данных ЦБ РФ. Денежная база России в узком определении выросла за неделю

Показатель на 1 июля 2022 года составил 69,623 триллиона рублей после 68,993 триллиона на 1 июня. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 629,8 миллиарда рублей.