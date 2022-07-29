МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Банк России в курсе нарастающих трудностей с проведением российскими банками платежей через западные банки-корреспонденты, вместе с кредитными организациями РФ находит приемлемые операционные решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. ЦБ рекомендовал использовать срочную версию Ruonia как эталонный индикатор

Ранее СМИ сообщили, что российские банки, которые держат корсчета в Citi и JPMorgan, начиная с конца июля стали получать письма о том, что глобальные банки прекращают с ними корреспондентские отношения.

"Банк России, конечно, в курсе нарастающих трудностей с проведением российскими банками платежей через западные банки-корреспонденты. Мы регулярно обсуждаем с российскими банками эти вопросы и совместно находим приемлемые операционные решения", — говорится в сообщении.