МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Правительство России в 2022 году выделит компании "Дом.РФ" до 45,5 миллиарда рублей субсидий на возмещение банкам недополученных доходов по ипотеке в целях улучшения жилищных условий в общей сложности не менее 1,275 миллиона граждан, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В правительстве прокомментировали переговоры Новака в Саудовской Аравии

Речь идет о субсидиях в рамках льготных ипотечных программ "Льготная ипотека", "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека", поясняла ранее пресс-служба кабмина.

"Выделить Минфину России… бюджетные ассигнования: в размере до 25400000 тысяч рублей для предоставления акционерному обществу "Дом.РФ" субсидий… на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, выданным гражданам Российской Федерации в 2020-2022 годах, имея в виду достижение результата — улучшение жилищных условий не менее чем 960 тысяч граждан за указанный период", — говорится в документе.

Кроме того, кабмин выделит подобные субсидии в размере до 15,8 миллиарда рублей в рамках "Семейной ипотеки" для улучшения в этом году жилищных условий не менее чем 300 тысяч граждан, имеющих детей, а также до 4,3 миллиарда рублей в рамках "Дальневосточной ипотеки" для улучшения жилищных условий не менее чем 15 тысяч граждан, также до конца 2022 года.

Добавляется, что Минфин будет контролировать использование бюджетных ассигнований.