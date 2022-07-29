МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Совокупная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов на счетах физических лиц составила 3,13 триллиона рублей по состоянию на конец 2021 года, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре деятельности организаций учетной инфраструктуры за 2021 год – первый квартал 2022 года. ЦБ: российские банки столкнулись с трудностями с проведением платежей

Из них 857,8 миллиарда рублей приходилось на ценные бумаги американских эмитентов (или 27% от объема вложений в иностранные бумаги), 392,3 миллиарда рублей – на эмитентов из Великобритании (12,6%) и 352,2 миллиарда рублей – на ирландских эмитентов (11,3%).

К концу марта текущего года объем вложений физлиц в бумаги американских эмитентов практически не изменился — 855,3 миллиарда рублей, тогда как вложения в бумаги эмитентов из Великобритании возросли до 464,8 миллиарда рублей, а в бумаги ирландских эмитентов — сократились до 308,9 миллиарда рублей.

Всего на счетах физлиц находятся ценные бумаги эмитентов из 120 стран. Стоимость иностранных ценных бумаг во владении юрлиц составляет 6,85 триллиона рублей.

"На фоне ухудшения геополитической ситуации в мире в 2022 году снижается объем вложений частных инвесторов в ценные бумаги иностранных эмитентов (за счет как снижения стоимости данных ценных бумаг, так и физического объема вложений в натуральном выражении)", — отмечается в обзоре.

Банк России ранее в июле рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения неквалифицированным инвесторам ценных бумаг иностранных эмитентов. Рекомендация не распространяется на ценные бумаги иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством РФ, иностранных ценных бумаг, эмитентом которых является Минфин России, и акций иностранных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в РФ.

В целом на конец 2021 года стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности физических лиц, составила 8,4 триллиона рублей, увеличившись на 47% за год. В первом квартале 2022 года объем бумаг в денежном выражении, принадлежащих населению, сократился до 8 триллионов рублей, что преимущественно вызвано снижением стоимости акций и депозитарных расписок российских эмитентов. Доля вложений физических лиц в долевые и долговые ценные бумаги сопоставима и по состоянию на 31 марта 2022 года составляет 46 и 42% соответственно. На вложения в ценные бумаги российских эмитентов приходится 64%.