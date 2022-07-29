МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Британский суд, отклонивший иск Венесуэлы о возвращении стране золотого запаса на сумму около двух миллиардов долларов США, подчиняется решениям британской короны. Об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес. В Венесуэле заявили о необходимости сближения с Россией

Высокий суд Великобритании в пятницу отклонил иск Венесуэлы о возвращении в страну золотых слитков на сумму около двух миллиардов долларов, которые удерживаются в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне.

"Это небывалое решение британского суда в действительности подчиняется решениям британской короны, которая затыкает ему рот… постановление не соответствует никакому типу судебного контроля", — отметила Родригес в комментарии телеканалу VTV.

Исполнительный вице-премьер подчеркнула, что за борьбой Банка Венесуэлы за возвращение своих активов внимательно следят Центробанки других стран, которые рассчитывают на неприкосновенность золотовалютных резервов, переданных на хранение в Великобританию.

По ее словам, ни одно государство" не захочет оставлять свое золото в Великобритании, потому что его просто могут украсть".

Рассмотрение спора между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков продолжается в Лондоне уже третий год. Лондонский суд признал законность "временного президентства" оппозиционного лидера Хуана Гуаидо как аргумент, чтобы не возвращать золото Центральному банку Венесуэлы. Позднее Апелляционный суд Англии принял сторону регулятора южноамериканской страны, который обжаловал решение лондонского суда.

"Центральный банк Венесуэлы — единственный, кто может управлять международными резервами страны, денежно-кредитной и макроэкономической политикой, — своим решением ранее передал венесуэльское золото на хранение. В результате мошеннической противоправной фикции, которую организовала преступная группировка Хуана Гуаидо для кражи активов нашей страны, они решили оставить золото венесуэльцев себе", — сказала Родригес.