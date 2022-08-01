МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России назвал по 11 символов и достопримечательностей Приволжского и Уральского округов, из которых сделает финальный выбор для размещения на модернизированных банкнотах номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей. Forbes: Центробанк обсуждает новые способы определения курса рубля

Согласно данным "Известий", сейчас идет работа над эскизом, прорабатываются детали изображений. При этом их защитный комплекс будет более совершенным, чем у модифицированных купюр более низкого номинала, ведь именно крупные банкноты подделывают чаще.

"Что касается символов, то могу озвучить те, которые вышли в финал, а дальше можете попробовать угадать. Перечень объектов был довольно солидным, экспертными группами было предложено около тридцати объектов-символов", — сказал зампред ЦБ Сергей Белов в интервью газете "Известия".

Белов отметил, что для тысячной купюры предлагаются варианты: "Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион "Нижний Новгород", памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник "Городище", Центр семьи Казан".

По его словам, для пятитысячной купюры также выбраны достопримечательности: "дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья "Россия", объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак "Европа — Азия", памятник "Тыл — фронту" и памятник "Сказ об Урале".

Ранее заместитель председателя Центробанка сообщал, что ЦБ РФ может возобновить в конце текущего года печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года.

ЦБ отмечал, что по итогам прошлого года зафиксировал снижение уровня фальшивомонетничества в стране: на 1 миллион банкнот тогда приходилось шесть подделок против семи в 2020 году.

Чаще всего подделывали пятитысячные купюры — 3908 штук за отчетный период. Также было обнаружено 1170 поддельных двухтысячных банкнот, тысячных – 1115, пятисотрублевых – 45, двухсотрублевых – 54, сторублевых – 26, пятидесятирублевых – 9. "При этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей, 14 поддельных монет номиналом 5 рублей и 1 монета номиналом 1 рубль", — отметили в регуляторе.

Наибольшее количество подделок зарегистрировано в Центральном федеральном округе – во втором квартале было выявлено 2869 фальшивых денежных знаков. В Северо-Западном главном управлении регулятора выявили 1171 поддельный денежный знак Банка России, в Южном главном управлении – 1021, Волго-Вятском – 666, Уральском – 320, Сибирском – 201, Дальневосточном – 139.

Фальшивых банкнот иностранных государств во втором квартале обнаружили 556 штук. Из них в апреле было подделано 267, в мае — 50, в июне — 239. "Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (473). Поддельных банкнот евро обнаружено 81. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (2)", — заключили в Банке России.