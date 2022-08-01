МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Сегодня нет предпосылок для деноминации в стране, заявил в интервью "Известиям" зампредседателя Банка России Сергей Белов. Forbes: Центробанк обсуждает новые способы определения курса рубля

"Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать", — сказал Белов.

Последняя деноминация в России, напомнил зампред Центробанка, произошла в 1998 году, когда старые банкноты начали изымать через торговые сети и банки, и за три года проведения деноминации в целом по стране было обменено шесть миллиардов купюр.