МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили стоимость уведомлений об операциях клиентов, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. ЦБ: российские банки столкнулись с трудностями с проведением платежей

Сбербанк увеличил плату впервые за 20 лет — на 10 рублей, в результате в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц. В банке пояснили, что увеличение тарифов связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.

ВТБ, в свою очередь, повысил стоимость услуги на 20 рублей — до 79 рублей. При этом в банке заверили, что изменение стоимости смс-уведомлений ВТБ коснется лишь около 5% клиентов. Свое решение ВТБ объяснил повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям.

Для некоторых клиентов услуга останется бесплатной. Так, в Сбербанке уведомления будут бесплатными по кредитным картам, при наличии подписки или выполнении условий обслуживания по карте. ВТБ сохраняет бесплатную опцию push-уведомлений для своих зарплатных клиентов и клиентов, получающих в банке пенсионные выплаты.

Вместе с тем большинство крупных российских банков не собираются повышать стоимость уведомлений, следует из опроса РИА Новости. При этом некоторые кредитные организации и вовсе не взимают комиссию за уведомления по карточным операциям и не планируют их вводить в ближайшем будущем.