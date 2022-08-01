МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Валютные вклады в России в июне после роста в мае показали отток, сократившись на 229 миллионов долларов, при этом в некоторых регионах все же был рост, лидерство среди них второй месяц подряд держит Чечня, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, изучив данные Банка России. Счетная палата предложила исключить из ФНБ замороженные валютные активы

"После трех месяцев оттока (в феврале он составил 8,7 миллиарда долларов, в марте — 9,9 миллиарда долларов, в апреле — 371 миллион долларов) валютные вклады в мае выросли на 1,9 миллиарда долларов, но в июне они вновь сократились — на 229 миллионов долларов, до 76,7 миллиарда долларов на 1 июля", — сообщил аналитик.

Одна из основных причин сокращения валютных вкладов – введение комиссий по счетам в иностранной валюте, пояснил он.

Однако во многих регионах валютные вклады выросли, добавил Осадчий. "Лидерами темпа роста валютных вкладов за июнь среди регионов России стали Чеченская Республика (+113,2%), Республика Адыгея (+18,8%) и Республика Дагестан (+18,1%)", — рассказал аналитик.

В мае Чечня по темпам роста также занимала первое место, в тройке лидеров был и Дагестан.