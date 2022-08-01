МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мошенники могут узнать остаток средств на счете через кодовое слово, которое клиент придумывает для его идентификации сотрудниками банка по телефону, сообщил в беседе с радио Sputnik руководитель аналитического центра компании Zecurion, специализирующейся на информационной безопасности, Владимир Ульянов.

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Он утверждает, что мошенник, подсмотрев номер карты и узнав кодовое слово, может получить определенную информацию и совершить мошеннические действия.

Объясняя это утверждение, Ульянов отметил: "Просто так сотрудник банка никому не назовет остаток по счету, а если назвать кодовое слово, то более вероятно, что эту информацию предоставят без лишних вопросов. Таким образом, кодовое слово может быть использовано в рамках мошеннических действий или целенаправленных атак на человека".

Если же кодовое слово было скомпрометировано, то, как советует эксперт, необходимо распорядиться, чтобы банк запретил проведение операций без личного присутствия.

 