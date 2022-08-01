ЛОНДОН, 1 авг — ПРАЙМ. В настоящее время ожидается, что Банк Англии повысит стоимость заимствований значительнее, на 50 базисных пунктов, до 1,75% в четверг в целях обуздания инфляции. На это указывают результаты опроса экономистов, проведенного Reuters на прошлой неделе после того, как несколько экономистов изменили свое мнение, сообщает агентство Рейтер. Эксперты оценили, на сколько Банк Англии может повысить ключевую ставку

Более 70% из 65 респондентов в опросе, проведенном с 27 июля по 1 августа, сообщили, что ожидают повышения процентных ставок Комитетом по денежно-кредитной политике на половину процентного пункта, тогда как еще на прошлой неделе результаты предыдущего опроса указали на то, что 54% опрошенных ожидали небольшого повышения ставок, на 25 б.п.

Банк Англии ни разу не повышал ставку на половину процентного пункта с тех пор, как обрел независимость в 1997 году.

Между тем 11 держателей гособлигаций, первичных дилеров по британским гособлигациям, ожидали более значительного повышения, а пять — повышения на 25 б.п. Из 27 экономистов, которые были опрошены на прошлой неделе и ожидали повышения на 25 б.п., 11 человек изменили свой прогноз на 50 б.п.

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Банк Англии был первым среди крупнейших центральных банков, который повысил процентные ставки в декабре прошлого года, после чего и другие центробанки подняли ставки. Федеральная резервная система на прошлой неделе повысила ставки на 75 б.п. уже второй заседание подряд, Банк Канады повысил ставки на 100 б.п. на своем последнем заседании.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли недавно сказал, что повышение ставок на 50 б.п. стоит на повестке дня на грядущем заседании, и участники рынка учли в котировках 90%-ную вероятность такого шага.

"Мы ожидаем, что Комитет по денежно-кредитной политике ускорит темпы повышения ставок до 50 б.п. На наш взгляд, банку необходимо продемонстрировать решительность в свете рекордного роста инфляционных рисков или он может потерять силу своего слова", — отмечает Фабрис Монтань, главный экономист Barclays.

Инфляция находится на самом высоком уровне за 40 лет 9,4% главным образом ввиду спирального роста цен на энергоносители и нарушения мировых цепочек поставок. Кризис стоимости жизни ведет к росту вероятности рецессии. Банк Англии призвал готовиться к экономическим потрясениям

Проведенный на прошлой неделе опрос указал на 55%-ную вероятность рецессии в течение года против 35% в июне. Однако результаты опроса основаны на небольшой выборке, при этом несколько респондентов не дали ответа на вопрос о том, думают ли они, что инфляция уже началась.

Ранее в понедельник данные показали, что промышленное производство и новые заказы в Великобритании упали в июле наиболее значительно с мая 2020 года, так как заводы, находящиеся на территории Европы, испытывают трудности из-за роста расходов и замедления спроса.