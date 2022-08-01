МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Верхняя граница диапазона ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на конец 2022 года составит 3,2%, а в 2023-2024 годах будет на уровне 2,5%, прогнозирует Банк России в докладе о денежно-кредитной политике. ФРС не готова к решительной борьбе с инфляцией

В то же время депозитная ставка Европейского центрального банка по итогам года будет на уровне 0,5%, в 2023 году — 1%, а в 2024 году — 1,3% годовых.

Федеральная резервная система США на фоне высокой инфляции в стране по итогам июльского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5% годовых. При этом Европейский центральный банк также из-за новой оценки инфляционных рисков в июле поднял свои ставки сразу на 0,5 процентного пункта — основную ставку до 0,5%, депозитную до 0%.