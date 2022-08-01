МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует сохранение биржевых цен на газ в Европе на повышенных уровнях до конца текущего года и их постепенную коррекцию в 2023-2025 годах, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Биржевые цены на газ в Европе превысили 2000 долларов тысячу кубометров

ЦБ напомнил, что сокращение поставок газа в Европу привело к резкому росту цен на газ в июне — июле. К концу июля биржевые цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубометров.

"Банк России также ожидает сохранения цен на газ на повышенных уровнях до конца года и их постепенной коррекции в 2023-2025 годах", — прогнозирует регулятор.

Европейский рынок газа продолжает испытывать давление из-за сохраняющейся напряженности с поставками из России. Газовые котировки на бирже ICE в последние дни июля впервые за четыре месяца превысили 2300 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей лета прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Среднемесячная расчетная цена газа на европейской бирже ICE резко выросла почти на 50%, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1805 долларов в июле.