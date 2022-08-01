МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российская экономика столкнулась с эффектом шоков, который может быть растянут во времени, что может привести к ловушке "адаптационного ожидания" в разрезе спроса и предложения, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ. Центробанк спрогнозировал снижение ВВП России и инфляцию в третьем квартале

"Эффект шоков, с которыми столкнулась российская экономика, может быть растянут во времени. Одно из возможных негативных последствий более растянутого влияния шока предложения – ловушка "адаптационного ожидания", когда производители ожидают подстройки спроса, в то время как потребители – подстройки предложения", — говорится в документе.

Регулятор отмечает, что уже можно "увидеть признаки того, что период ожидания для потребителей и производителей, вероятно, наступил". Так, с одной стороны, производители и продавцы товаров в марте повысили цены, думая, что слабый курс рубля сохранится в течение длительного периода, отмечается в документе. Но несмотря на дальнейшее укрепление рубля, сопоставимого снижения издержек не произошло. В результате производителям и продавцам нужно снижать цены не соразмерно подъему курса, а сильно меньше, добавили в ЦБ.

А с другой стороны, уточняют в документе, потребители в марте сформировали запасы широкого круга товаров, часть которых перестала продаваться на рынке, а вновь появившиеся товары могут непривычны, в том числе из-за новой марки и характеристик. "Поскольку цены остаются высокими, а ставки по депозитам – приемлемыми, вместо покупок домохозяйства предпочитают сберегать средства на текущих счетах – наиболее ликвидной форме сбережений", — отметили в ЦБ.

Сохраняющиеся жесткие неценовые условия кредитования дополнительно охлаждают потребительские настроения. Как следствие, потребительская активность остается сдержанной, указывается в документе. В итоге производители ждут уверенных сигналов с потребительского рынка о том, что можно расширять производство и снижать издержки и цены за счет экономии, а потребители — снижения цен и масштабного распространения новых товаров. "Результатом такого ожидания может оказаться длительное охлаждение потребительской активности, что, как следствие, приведет к замедлению структурной перестройки", — добавили в ЦБ. Центробанк снизил прогноз профицита ликвидности банков

"Сберегательное поведение населения может стать еще более выраженным в случае ухудшения ситуации на рынке труда. Компании могут начать переходить к оптимизации той части персонала, к которой уже применяются гибкие формы занятости (неполный рабочий день, вынужденные отпуска и прочее). Домохозяйства в этом случае будут формировать дополнительную подушку безопасности и еще больше ограничивать расходы", — заключили в регуляторе.