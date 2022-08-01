МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России назвал волатильный рубль и быстрый рост потребкредитования в числе основных проинфляционных рисков на краткосрочном горизонте, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ. ЦБ предупредил о ловушке "адаптационного ожидания"

"Неопределенность базового сценария остается высокой. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски. В то же время краткосрочные дезинфляционные риски, в значительной степени связанные с волатильностью курса рубля, выросли", — отмечают в ЦБ.

"Волатильность обменного курса рубля, препятствующая заякориванию инфляционных ожиданий. Слишком быстрое снижение склонности населения к сбережению в условиях растущей потребительской уверенности и оживления потребительского кредитования. Ускоренный рост потребительского кредитования на фоне смягчения требований банков к заемщикам и снижения премий за риск", — выделил регулятор основные проинфляционные риски на краткосрочном горизонте.

К краткосрочным дезинфляционным рискам Банк России отнес сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях общей экономической неопределенности, долгое привыкание к новой структуре предложения на потребрынках и ожидания дальнейшего снижения цен на фоне произошедшего с начала года укрепления рубля. Сохранение высокой премии за риск в кредитных ставках и повышенных требований банков к заемщикам, а также хороший урожай сельскохозяйственной продукции 2022 года также входят в число краткосрочных дезинфляционных рисков, по мнению регулятора.

На среднесрочном горизонте в числе проинфляционных рисков дополнительное расширение бюджетного дефицита, что может потребовать более жесткой ДКП для возвращения инфляции к цели, дальнейшее усиление внешних ограничений, которое приведет к ослаблению рубля и большему, снижению потенциала российской экономики. К среднесрочным проинфляционным рискам ЦБ также отнес усиление ограничений на стороне предложения из-за того, что запасы медленно пополняются, и рецессию в мировой экономике, которая дополнительно ослабит внешний спрос на товары российского экспорта.

Среди среднесрочных дезинфляционных рисков — сохранение значительного профицита торгового баланса в условиях более устойчивой динамики экспорта по сравнению с динамикой импорта.