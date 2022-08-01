МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России плавно снизит ключевую ставку до 7% годовых к концу текущего года, прогнозирует глава ВТБ Андрей Костин. Костин назвал срок для банков на списание потерь от заморозки активов

"По ключевой ставке наши эксперты очень осторожны. Но я бы ожидал ее плавное снижение до конца года примерно до 7% и одновременный рост банковского кредитования. Последний рывок ЦБ всех удивил, но подтвердил разумность политики ЦБ — снижает, но с оглядкой на инфляционную ситуацию", — считает банкир.

Банк России в июле неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Также ЦБ сообщил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения во втором полугодии текущего года. Согласно прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка в России с 25 июля и до конца года будет в диапазоне 7,4-8%.