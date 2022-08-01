Глава "ВТБ" Костин: банкам потребуется 7-10 лет на списание потерь от заморозки активов за рубежом
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российские банки, если им дать рассрочку на 7-10 лет на формирование резервов по кредитам и на те средства, которые были заморожены за рубежом из-за санкций, смогут списать потери без финансовых вливаний со стороны государства, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Если банкам дать рассрочку на формирование резервов по кредитам и на те средства, которые были заморожены, а по сути украдены у нас на счетах американских и европейских банков, на срок семь-десять лет, то банки за счет прибыли будут способны постепенно сформировать резервы и списывать потери без финансовых вливаний со стороны государства", — заявил банкир.
Костин добавил, что такие прецеденты уже были, в частности по списанию убытков российских дочерних банков на Украине. Также он отметил, что надо скорректировать требования по капиталу, в частности надбавки по "Базелю 3".
"Я думаю, что ЦБ и правительство более детально определятся с поддержкой банковского сектора осенью, после проведения соответствующего анализа. Как мне видится, можно обойтись без каких-то вливаний финансовых ресурсов в банковский сектор — при условии, если мы откорректируем несколько регуляторных требований. И мне кажется, Центральный банк к этому готов — вопрос, на сколько и как", — отметил банкир.
https://1prime.ru/banks/20220801/837667039.html