МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российские банки, если им дать рассрочку на 7-10 лет на формирование резервов по кредитам и на те средства, которые были заморожены за рубежом из-за санкций, смогут списать потери без финансовых вливаний со стороны государства, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Костин считает, что ЦБ снизит ключевую ставку до семи процентов

"Если банкам дать рассрочку на формирование резервов по кредитам и на те средства, которые были заморожены, а по сути украдены у нас на счетах американских и европейских банков, на срок семь-десять лет, то банки за счет прибыли будут способны постепенно сформировать резервы и списывать потери без финансовых вливаний со стороны государства", — заявил банкир.

Костин добавил, что такие прецеденты уже были, в частности по списанию убытков российских дочерних банков на Украине. Также он отметил, что надо скорректировать требования по капиталу, в частности надбавки по "Базелю 3".

"Я думаю, что ЦБ и правительство более детально определятся с поддержкой банковского сектора осенью, после проведения соответствующего анализа. Как мне видится, можно обойтись без каких-то вливаний финансовых ресурсов в банковский сектор — при условии, если мы откорректируем несколько регуляторных требований. И мне кажется, Центральный банк к этому готов — вопрос, на сколько и как", — отметил банкир.