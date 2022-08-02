МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. На заседании во вторник Резервный банк Австралии (РБА)повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1,85%. Банк также просигнализировал о вероятности дальнейшего ужесточения политики, отметив при этом, что заранее решения не принимаются. Банк России прогнозирует верхнюю границу ставки ФРС на уровне 3,2%

В заявлении РБА по итогам заседания сказано, что повышение ставки стало очередным шагом к "нормализации" политики, тогда как в предыдущем заявлении речь шла об отмене "чрезвычайного" стимулирования.

Участники рынка ожидали этого повышения ставки, которое стало четвертым с мая. Вместе с тем инвесторы сочли, что изменения в заявлении указывают на склонность регулятора к менее жесткой политике.

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,4%, по 0,6992.