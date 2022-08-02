МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Федеральное управление по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) в целях защиты кредиторов дочерней структуры Сбербанка в этой стране (Sberbank (Switzerland) AG) снова продлила соответствующие меры — на месяц, говорится в заявлении на сайте ведомства. Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса

"Эти меры сейчас продлеваются до 1 сентября 2022 года из-за ужесточения международных санкций", — отмечается в документе. FINMA уточняет, что меры были введены 4 марта, а в июле они были частично ослаблены на короткое время, чтобы банк смог удовлетворить требования не находящихся под санкциями кредиторов.

После начала военной операции России на Украине и принятия европейских санкций против российской банковской системы FINMA решило предотвратить риск возникновения проблем с ликвидностью дочерней структуры Сбербанка.

Так называемые защитные меры заключались в том, что FINMA тогда приказало немедленно отложить истечение срока действия обязательств банка по депозитам своих клиентов на 60 дней. Кроме того, банк больше не имеет права осуществлять без разрешения структуры платежи, которые не требуются для его операционной деятельности в качестве банка. Срок действия обязательств должен был истечь 2 мая, затем был продлён до 31-го числа, а позднее — до 2 августа. Костин назвал срок для банков на списание потерь от заморозки активов

Сам банк со своей стороны решил больше не заключать новых сделок до дальнейшего уведомления и работает над масштабной реструктуризацией и сокращением своей коммерческой деятельности.

Сбербанк (Швейцария) — косвенная дочерняя компания Сбербанка России и напрямую не связан со Sberbank Europe AG. Она специализируется на финансировании торговли сырьевыми товарами и обслуживает около 70 коммерческих клиентов (без частных клиентов).