МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в прошлом полугодии выросла втрое в годовом выражении — до 630 миллионов евро, доналоговая прибыль — также почти в три раза, до 791 миллиона, следует из финансовой отчетности банка. Швейцария продлила защитные меры в отношении "дочки" Сбербанка

Чистый процентный доход RBI в России за полугодие составил 615 миллионов евро, увеличившись в 1,8 раза равнению с аналогичным показателем прошлого года. Операционная прибыль банка в РФ увеличилась в 2,7 раза и составила 1,341 миллиарда евро.

Консолидированная прибыль всего RBI за первое полугодие подскочила в 2,8 раза год к году — до 1,712 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 5,07 евро после 1,72 евро годом ранее. Чистый процентный доход составил 2,199 миллиарда евро, увеличившись на 46%.

Консолидированная прибыль группы за второй квартал составила 1,27 миллиарда евро, что в 3,2 раза выше показателя годичной давности. Чистый процентный доход при этом вырос в полтора раза, до 1,214 миллионов евро. Прибыль после налогообложения подскочила в три раза в годовом выражении и составила 1,294 миллиарда евро.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 44,3 тысячи человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.