МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинги Беларусбанка, Белагропромбанка на уровне "СС" и исключило их из списка на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, прогноз по рейтингам негативный, говорится в пресс-релизе агентства. Moody's повысило рейтинг Азербайджана до "Ва1"

"Мы ожидаем, что Беларусбанк продолжит обслуживать все свои финансовые обязательства, включая долг перед резидентами, деноминированный в иностранной валюте. Поэтому мы исключили из списка на пересмотр с возможным дальнейшим понижением долгосрочный рейтинг банка в иностранной валюте и подтвердили его на уровне "CC", — поясняет агентство.

Однако агентство отмечает, что негативный прогноз указывает на то, что макроэкономическое и фискальное давление может ослабить способность Беларусбанка выполнить свои обязательства.

"Мы ожидаем, что Белагропромбанк продолжит обслуживать свой долг. Поэтому мы исключили из списка на пересмотр с возможным дальнейшим понижением долгосрочный рейтинг банка в иностранной валюте и подтвердили его на уровне "CC", — говорится в сообщении агентства.

Причиной негативного прогноза по рейтингу Белагропромбанка также является макроэкономическое и фискальное давление, которое может ослабить способность кредитной организации выполнить свои обязательства.