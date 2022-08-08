МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Подсанкционным российским банкам разрешено не проводить операции в валюте недружественных стран, поступающей на счета юрлиц с 8 августа, если это невозможно из-за введенных ограничений, следует из указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. Центробанк сможет определять максимальную комиссию за валютный перевод

Согласно тексту документа, соответствующие операции разрешено не проводить в валюте, поступающей с момента подписания указа — указ был подписан ранее в понедельник, 8 августа.

Так, согласно тексту указа, попавшим под санкции банкам разрешено "приостановить до отмены ограничительных мер исполнение своих обязательств по договорам банковского счета (вклада), заключенным с клиентами, являющимися юридическими лицами… в части, касающейся проведения операций с денежными средствами… поступившими на соответствующие банковские счета (вклады) после вступления в силу настоящего указа", — сказано в документе.

При этом отмечается, что это касается только тех валют, в которых у банков из-за санкций заморожены средства. В то же время указом предусмотрено, что по соглашению с клиентом может быть произведен взаимозачет требований.

"Российская кредитная организация вправе… по соглашению с клиентом передать ему права требования по договору банковского счета (вклада), заключенному с иностранной кредитной организацией, в счет исполнения своих обязательств перед клиентом".