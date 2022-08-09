МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Переводы в Системе быстрых платежей совершаются мгновенно, при этом они нередко обходятся дешевле классических переводов с карты на карту, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский. Банк "Зенит" приостановит переводы в долларах и евро

"Система быстрых платежей — технология, основными преимуществами которой являются срочность и мгновенность. Помимо этого, нельзя не упомянуть низкую комиссию данной системы переводов — она на порядок ниже обычной при переводе из одного банка в другой", — заявил эксперт.

Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно, без праздников и выходных. Комиссии за такие переводы низки или вовсе отсутствуют.

Так, переводы между физлицами на сумму до 100 тысяч рублей в месяц осуществляются бесплатно, а за переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей за перевод. Суточный лимит банков по переводам с банковских счетов не может быть ниже 150 тысяч рублей.