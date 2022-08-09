МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 166,6 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Центробанк сможет определять максимальную комиссию за валютный перевод

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-июле 2022 года продолжил рост и составил 166,6 миллиарда долларов США, что более чем в 3 раза выше показателя соответствующего периода 2021 года", — говорится в сообщении.

Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило 192,4 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта", — отмечает ЦБ.

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