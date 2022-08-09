МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 166,6 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.

Флаг на здании Центрального банка РФ

Центробанк сможет определять максимальную комиссию за валютный перевод

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-июле 2022 года продолжил рост и составил 166,6 миллиарда долларов США, что более чем в 3 раза выше показателя соответствующего периода 2021 года", — говорится в сообщении.

Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило 192,4 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта", — отмечает ЦБ.

Читайте также: В Центробанке прокомментировали указ Путина о "токсичных валютах"