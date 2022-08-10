КАЗАНЬ, 10 авг — ПРАЙМ. Татарстан уделяет большое внимание развитию исламского банкинга и готов стать пилотным регионом по реализации эксперимента в этой области в РФ, заявил РИА Новости вице-премьер — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. Проект исламских банков в России вышел в финал конкурса АСИ

Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщал, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. По его словам, пока в качестве пилотных регионов обсуждаются Дагестан и Чечня, но большой интерес и активность проявляют Татарстан и Башкирия. По мнению Аксакова, эти регионы также стоит включить в эксперимент по исламскому банкингу, который может начаться уже в 2023 году.

"Республика Татарстан уделяет большое внимание развитию исламского финансирования на протяжении многих лет. Достигнуты практические результаты. Реализуются проекты, связанные как с предоставлением финансовых услуг, так и с привлечением средств на принципах партнерских финансов", — сказал Шагиахметов.

В числе таких проектов он назвал приобретение автомобилей, оборудования и недвижимости, инвестирование денежных средств на развитие бизнеса и ряд других. Сбербанк заключил сделки на 16 млрд рублей в сфере исламского банкинга

Вице-премьер Татарстана напомнил, что в республике ежегодно с 2009 года проходит международный экономический саммит "Россия — Исламский мир: KazanSummit", где рассматриваются и обсуждаются вопросы исламского банкинга, заключаются соглашения, выстраивается взаимодействие с исламским миром. Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавляет группу стратегического видения "Россия – исламский мир".

"Татарстан готов делиться накопленным опытом и стать пилотным регионом по реализации исламского банкинга", — подчеркнул Шагиахметов.

Исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.