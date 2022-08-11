МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" направил более 500 миллионов рублей на то, чтобы выкупить заблокированные ценные бумаги в биржевом фонде "Тинькофф Вечный портфель USD", это поможет разблокировать активы для 450 тысяч клиентов, говорится в сообщении кредитной организации. Мосбиржа запустит торги облигациями нерезидентов из дружественных стран

Европейские депозитарии Clearstream и Euroclear в марте заблокировали счета российского Национального расчетного депозитария (НРД), в результате чего российские инвесторы перестали получать дивиденды по иностранным акциям, учтенным в этом депозитарии. В связи с этим "СПБ Биржа", согласно предписанию ЦБ, перевела такие иностранные акции на неторговые счета клиентов. Иностранные бумаги, учитываемые в других депозитариях, продолжали торговаться.

"Тинькофф" направил свыше 500 миллионов рублей на выкуп заблокированных бумаг в биржевом фонде "Тинькофф Вечный портфель USD". Активы будут "разблокированы" для 450 тысяч клиентов. Зарубежные ценные бумаги были заморожены в НРД вследствие политики зарубежных депозитариев", — говорится в сообщении банка.

Сделка по выкупу активов из фонда проводилась в соответствии с нормативными актами на организованных торгах по рыночным ценам на дату сделки, это "исключает негативное влияние на стоимость чистых активов фонда". Минфин сообщил о высоких рисках для баланса федерального бюджета

На полученные средства фонд приобрел аналогичные бумаги согласно своей инвестиционной декларации. "Купленные бумаги хранятся непосредственно в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, что минимизирует риски блокировки", — уточнили в "Тинькофф".

Благодаря сделке удалось возобновить торги указанным фондом на Мосбирже, тем самым открыв доступ инвесторов к их замороженным средствам. При этом перезапуск торгов также помог восстановить работу инвесткопилки — теперь она снова доступна в рублях, евро и долларах.