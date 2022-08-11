"Тинькофф" направил более 500 миллионов рублей на выкуп заблокированных ценных бумаг
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" направил более 500 миллионов рублей на то, чтобы выкупить заблокированные ценные бумаги в биржевом фонде "Тинькофф Вечный портфель USD", это поможет разблокировать активы для 450 тысяч клиентов, говорится в сообщении кредитной организации.
Европейские депозитарии Clearstream и Euroclear в марте заблокировали счета российского Национального расчетного депозитария (НРД), в результате чего российские инвесторы перестали получать дивиденды по иностранным акциям, учтенным в этом депозитарии. В связи с этим "СПБ Биржа", согласно предписанию ЦБ, перевела такие иностранные акции на неторговые счета клиентов. Иностранные бумаги, учитываемые в других депозитариях, продолжали торговаться.
"Тинькофф" направил свыше 500 миллионов рублей на выкуп заблокированных бумаг в биржевом фонде "Тинькофф Вечный портфель USD". Активы будут "разблокированы" для 450 тысяч клиентов. Зарубежные ценные бумаги были заморожены в НРД вследствие политики зарубежных депозитариев", — говорится в сообщении банка.
Сделка по выкупу активов из фонда проводилась в соответствии с нормативными актами на организованных торгах по рыночным ценам на дату сделки, это "исключает негативное влияние на стоимость чистых активов фонда".
На полученные средства фонд приобрел аналогичные бумаги согласно своей инвестиционной декларации. "Купленные бумаги хранятся непосредственно в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, что минимизирует риски блокировки", — уточнили в "Тинькофф".
Благодаря сделке удалось возобновить торги указанным фондом на Мосбирже, тем самым открыв доступ инвесторов к их замороженным средствам. При этом перезапуск торгов также помог восстановить работу инвесткопилки — теперь она снова доступна в рублях, евро и долларах.
https://1prime.ru/banks/20220811/837757770.html