МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В работе мобильного приложения Сбербанка отмечается сбой, пользователи не могут зайти в "Сбербанк Онлайн".

"Эта сеть небезопасна. Пожалуйста, подключитесь к другой сети", — говорится в сообщении при запуске приложения.

Другие пользователи получают уведомление "нет соединения с интернетом".

При звонке в колл-центр Сбербанка робот сообщает, что все операторы заняты, и сбрасывает звонок.