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2022-08-11T13:57:00+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220811/837762981.html
Сбой произошел в мобильном приложении Сбербанка
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В работе мобильного приложения Сбербанка отмечается сбой, пользователи не могут зайти в "Сбербанк Онлайн". "Эта сеть небезопасна. Пожалуйста, подключитесь к другой сети", —... ПРАЙМ, 11.08.2022
банки, финансы, новости, сбербанк, банки, мобильное приложение, сбой
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В работе мобильного приложения Сбербанка отмечается сбой, пользователи не могут зайти в "Сбербанк Онлайн".
"Эта сеть небезопасна. Пожалуйста, подключитесь к другой сети", — говорится в сообщении при запуске приложения.
Другие пользователи получают уведомление "нет соединения с интернетом".
При звонке в колл-центр Сбербанка робот сообщает, что все операторы заняты, и сбрасывает звонок.