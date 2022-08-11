МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Сбербанк" устранил трудности со входом в свое мобильное приложение, возникшие из-за технических работ, сейчас доступ восстановлен. Об этом заявили РИА Новости в колл-центре кредитной организации. Сбой произошел в мобильном приложении Сбербанка

"Сейчас по техническим причинам вход в приложение ограничен. Со стороны Сбербанка сейчас проводятся технические работы. А, уже закрыты — можете попробовать войти", — отметил сотрудник колл-центра банка.

В организации подчеркнули, что "все системы банка работают в штатном режиме".

Ранее в четверг клиенты банка сообщили, что не могут войти в мобильное приложение "Сбербанк онлайн". При этом при попытке дозвониться до колл-центра банка робот сказал, что "все мобильные операторы заняты" и сбросил звонок.