МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Сбербанк с 11 августа снизил минимальный первый взнос по ипотеке без подтверждения дохода — до 15% от стоимости жилья, таким образом с начала июля он уменьшился в два раза, говорится в сообщении кредитной организации. Минцифры предложило снизить ставку по льготной IT-ипотеке

"Сбербанк продолжает снижать минимальный первоначальный взнос по ипотеке. С 11 августа он составляет 15% от стоимости жилья независимо от подтверждения клиентом дохода в рамках двух программ — "Ипотека на вторичную недвижимость" и "Ипотека на квартиру в новостройке", — сказано в сообщении.

"Положительная динамика на рынке жилой недвижимости и усовершенствование внутрибанковских процессов позволили нам меньше чем за месяц вдвое снизить размер минимального первоначального взноса по ипотеке по двум документам. Ещё в начале июля размер взноса составлял 30%, а сейчас — всего 15%", — прокомментировал вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васёв. При этом это второе снижение с начала июля: в середине прошлого месяца первый взнос по вышеуказанным программам был уменьшен до 20% с 30%.

Банк отмечает высокую востребованность такой ипотеки — за январь-июль он выдал почти 155 тысяч таких кредитов на сумму 419,1 миллиарда рублей, что на 43% больше показателя за аналогичный период прошлого года по количеству кредитов и на 31% больше по общей сумме выдачи.

"Наряду со снижением процентных ставок по ипотеке снижение минимального первоначального взноса по программе поможет ещё большему количеству россиян успешно решить жилищный вопрос и переехать в долгожданную собственную квартиру или дом", — заключил Васёв.