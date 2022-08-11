МОСКВА. 11 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 29 июля по 5 августа выросли на 0,6% и достигли 574,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Банкиры рассказали о мошенничестве со страхованием "Единого счета в ЦБ"

"Объем международных резервов по состоянию на 5 августа составил 574,8 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 3,6 миллиарда долларов, или на 0,6%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.